استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الخليل

استشهد شاب فلسطيني، اليوم الثلاثاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، عند المدخل الشمالي لبلدة حلحول شمال الخليل.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية، إن قوات الاحتلال المتمركزة على حاجز عسكري مقام عند مدخل النبي يونس شمال البلدة، أطلقت وابلا من الرصاص صوب شاب لم تعرف هويته بعد؛ ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة، سرعان ما أعلن عن استشهاده.

وأوضح شهود عيان، أن قوات الاحتلال منعت طواقم الإسعاف من الوصول إلى الشهيد، ولا تزال تحتجز جثمانه، وتمنع الاقتراب منه.

وبارتقاء الشاب، ترتفع حصيلة الشهداء إلى 15 منذ بداية العام الجاري، بينهم 4 أطفال.