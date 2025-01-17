تحرير 28 مخالفة تموينية متنوعة بالغربية

شنت مباحث التموين بمحافظة الغربية، حملة مكثفة على مدار 24 ساعة لضبط الأسواق ومكافحة السلع المغشوشة والفاسدة، أسفرت عن تحرير 28 مخالفة تموينية متنوعة بمراكز ومدن المحافظة.

تلقى مدير مباحث التموين بالغربية إخطارًا بتحرير المخالفات التي شملت البيع بأزيد من التسعيرة، وعدم الإعلان عن الأسعار، وحيازة سلع مجهولة المصدر أو مغشوشة ومنتهية الصلاحية، بالإضافة إلى التلاعب في الأوزان. وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، مع إحالة القضايا للنيابات المختصة.

وجاءت الحملة بناءً على توجيهات مدير أمن الغربية الذي شدد على تكثيف الرقابة التموينية والمفاجئة على المحال التجارية، والمخابز، ومصانع المواد الغذائية، ومحطات الوقود.

كما أكد ضرورة التأكد من صلاحية المنتجات ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية، والتصدي بحزم لمحاولات تهريب السلع المدعمة وبيعها في السوق السوداء، مع تطبيق القانون بصرامة على المخالفين.

تأتي هذه الحملات في إطار جهود الأجهزة الأمنية والتموينية لضبط الأسواق وحماية حقوق المستهلكين وضمان توفير سلع آمنة ومطابقة للمواصفات