بايدن: تعديل الحقوق المتساوية يجب اعتباره إضافة معتمدة إلى دستور الولايات المتحدة

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الجمعة، أن تعديل الحقوق المتساوية يجب اعتباره إضافة معتمدة إلى دستور الولايات المتحدة، ليقحم بايدن نفسه في معركة قانونية طويلة الأمد حول المساواة بين الجنسين.

وقال بايدن في بيان "لقد حان الوقت منذ فترة طويلة للاعتراف بإرادة الشعب الأمريكي. ووفاء بقسمي وواجبي تجاه الدستور والبلاد، أؤكد ما أؤمن به وما صدقت عليه ثلاثة أرباع الولايات الأمريكية: التعديل الـ 28 هو قانون البلاد، ويضمن لجميع الأمريكيين حقوقا وحماية متساوية بموجب القانون بغض النظر عن جنسهم".

ومع ذلك من غير الواضح ما إذا كان بيانه سيؤثر بأي شكل. فالرؤساء ليس لهم أي دور في عملية تعديل الدستور.

وقال مدير الأرشيف الوطني إن التعديل لا يمكن التصديق عليه، لأن عملية التصديق عليه لم تتم قبل الموعد النهائي الذي حدده الكونجرس.