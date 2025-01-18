حكومة إسرائيل بكامل هيئتها تناقش اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

اجتمعت الحكومة الإسرائيلية بكامل هيئتها مساء اليوم الجمعة، لمناقشة اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بعد أن أكد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أنه تم التوصل إلى اتفاق من شأنه أن يوقف الحرب المستمرة منذ 15 شهرا مع حماس ويفرج عن عشرات الرهائن.

وأوصى مجلس الوزراء الأمني بالموافقة على الاتفاق في وقت سابق اليوم الجمعة، ومن المتوقع أن يوافق مجلس الوزراء بكامل هيئته على وقف إطلاق النار، الذي قد يبدأ بعد غد الأحد.

وتعرض الاتفاق لمقاومة شرسة من شركاء نتنياهو اليمينيين المتطرفين في الائتلاف الذين يمكن أن تزعزع اعتراضاتهم استقرار حكومته.

وبدأ مجلس الوزراء الإسرائيلي اجتماعه بعد بداية يوم السبت اليهودي ، وهو أمر نادر الحدوث يعكس أهمية اللحظة.

ويشار إلى أن اليهود المتدينين يعتبرون أن يوم السبت هو يوم عبادة وهو يبدأ من منتصف نهار الجمعة وينتهي نهاية نهار يوم السبت.

ووفقا للشريعة اليهودية ، عادة ما توقف الحكومة الإسرائيلية جميع الأعمال في يوم السبت باستثناء الحالات الطارئة المتعلقة بالحياة أو الموت.

وتتعرض إسرائيل وحماس لضغوط متزايدة من كل من إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس المنتخب دونالد ترامب للتوصل إلى اتفاق قبل تولي ترامب منصبه يوم الاثنين المقبل.

وكان الوسطاء من قطر والولايات المتحدة قد أعلنوا وقف إطلاق النار يوم الأربعاء، لكن الاتفاق ظل يكتنفه الغموض لأكثر من يوم حيث أصر نتنياهو على وجود تعقيدات في اللحظة الأخيرة ألقى باللوم فيها على حماس.

وأكد مسلحو حماس أنهم ملتزمون بالاتفاق، في حين انتظر سكان غزة وعائلات الرهائن بفارغ الصبر لمعرفة ما إذا كان سيتحقق.

وقالت الناشطة إستر تارانتو في تجمع لعائلات الرهائن ومؤيديهم في تل أبيب، "الآن وصلنا إلى لحظة اللاعودة، ونحن جميعا نضع أيدينا على قلوبنا".