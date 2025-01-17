رئيس الحكومة اللبنانية المُكلف يؤكد عدم وجود عراقيل في مسار تشكيل حكومته

أكد نواف سلام، رئيس الحكومة اللبنانية المُكلف، أنه لا توجد عراقيل تعيق مسار تشكيل حكومته، مشددا على التزامه بالعمل الجاد والسريع لإنقاذ البلاد.

وفي تصريحات صحفية عقب لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري، أوضح أن هناك إجماعا من الكتل النيابية والنواب الذين التقاهم على أهمية الإسراع في النهوض بالبلد ومعالجة أزماته، متعهدا بالعمل على مدار الساعة، سبعة أيام في الأسبوع، لتحقيق هذا الهدف.

وعما يثار في الإعلام حول وجود عراقيل، قال سلام: "سمعت وقرأت عن عراقيل، لكن أؤكد أنه لا توجد عراقيل من أحد. شاهدت تصريحات في الإعلام تشير إلى خيارين: التفاهم أو التصادم، ورددت بأن الخيار الوحيد هو التفاهم والعمل المشترك. لا مجال للتعطيل أو الفشل، فالجميع ملتزم بتشكيل الحكومة سريعا من أجل بدء مسار الإنقاذ.

وشدد رئيس الحكومة المُكلف على التزامه بالدستور اللبناني، قائلا: "أنا ودولة الرئيس نبيه بري، نعمل وفق دستور الطائف، الذي يمثل مرجعنا الوحيد، وسنبقى على تواصل مستمر حتى تشكيل الحكومة".

وفيما يتعلق بتوزيع الحقائب الوزارية، أجاب سلام: "لن أتحدث عن الحقائب أو الأسماء أو تصور الحكومة قبل الاجتماع مع رئيس الجمهورية والتشاور معه".

من جهته، وصف رئيس مجلس النواب نبيه بري اللقاء بأنه كان "واعدا"، في إشارة إلى تقدم النقاشات بشأن تشكيل الحكومة.

وأجرى نواف سلام، على مدى اليومين الماضيين مشاورات نيابية غير ملزمة مع الكتل النيابية، وسط مقاطعة كتلتي التنمية والتحرير وكتلة الوفاء المقاومة، علما أن البرلمان اللبناني يضم 128 نائبا.

يذكر أن لبنان يواجه أزمة سياسية واقتصادية حادة، تتطلب الإسراع في تشكيل حكومة قادرة على تنفيذ إصلاحات شاملة وإطلاق عجلة الإنقاذ.