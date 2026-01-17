تشهد محافظة الإسكندرية حالة من الاستقرار النسبي في الأحوال الجوية؛ تزامنًا مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة وزيادة الإحساس بالبرودة، وذلك وفق جدول نوات ميناء الإسكندرية، إذ تستقبل المدينة نوة «الغطاس» يوم الاثنين المقبل، المعروفة بغزارة الأمطار ونشاط الرياح.

وأشارت التوقعات، إلى استقرار الطقس المعتدل نهارًا المائل للبرودة، مع فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة، بجانب نشاط نسبي للرياح يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، وفق تقرير غرفة عمليات المحافظة.

فيما أعلنت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية رفع درجة الجاهزية والاستعداد القصوى، تحسبًا لأي تغيرات مفاجئة قد تصاحب نوة الغطاس، إذ تم الدفع بالمعدات وسيارات شفط المياه وتمركزها في النقاط الساخنة والمناطق المنخفضة، مع استمرار عمل غرف الطوارئ على مدار الساعة.

وأكدت الشركة، استمرار المتابعة الميدانية لحالة الطقس، والتنسيق الكامل مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، مشددة على سرعة التعامل مع أي تجمعات لمياه الأمطار لضمان سيولة الحركة المرورية والحفاظ على سلامة المواطنين.

وناشدت الشركة المواطنين، توخي الحذر خلال فترات البرودة الشديدة، واتباع الإرشادات الوقائية، مع الإبلاغ الفوري عن أي مشكلات طارئة تتعلق بتجمعات المياه أو انسداد بالبيارات، عبر الخطوط الساخنة المخصصة.



