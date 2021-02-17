تراجع ملحوظ لأسعار الذهب مع تسارع التطعيم ضد كورونا

سجلت أسعار التعاقدات الآجلة للذهب تراجعًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع تراجع الطلب على المعدن الأصفر كملاذ استثماري آمن في أعقاب ارتفاع العائد على سندات الخزانة الأمريكية.

وساهمت التوقعات بتحسن وتيرة التعافي الاقتصاد والتقارير عن تراجع أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد، وتسارع وتيرة التطعيم ضد الفيروس في تراجع سعر الذهب.

وارتفع مؤشر قيمة العملة الأمريكية بعد تراجعه في بداية تعاملات اليوم ليصل إلى 90.64 نقطة مقابل 90.12 نقطة في تعاملات آسيا صباح اليوم، وأنهى المؤشر التعاملات عند مستوى 90.55 نقطة بارتفاع قدره 0.1 نقطة مئوية عن مستوه أمس.

وتراجع سعر الذهب اليوم بمقدار 24.20 دولار أي بنسبة 1.3% إلى 1799 دولار للأوقية تسليم أبريل المقبل.

وتراجع سعر الفضة بمقدار 0.003 دولار إلى 27.325 دولار للأوقية تسليم مارس المقبل، في حين ارتفع سعر النحاس بمقدار 0.460 دولار إلى 8340ر3 دولار للرطل تسليم مارس المقبل.