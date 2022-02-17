الأهلي يعقد جلسة تنسيقية مع مراقب مباراة الهلال السوداني

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عقد سمير عدلي، المدير الإداري لفريق الأهلي، جلسة تنسيقية بمقر إقامة البعثة بالعاصمة السودانية الخرطوم مع جمال أمبيت، مراقب المباراة، وجايلورد، المنسق العام، وهشام جمعة، مسئول التسويق.

وجاءت الجلسة للاتفاق على كافة الإجراءات الإدارية المتعلقة بمباراة الهلال المقرر لها الثالثة عصر غدٍ على استاد الجوهرة الزرقاء.

وكانت بعثة الأهلي قد أجرت مسحة طبية مساء أمس داخل فندق الإقامة بعد وصولها إلى العاصمة السودانية الخرطوم وذلك استعدادا لمواجهة الهلال.

ويلتقي الأهلي مع الهلال السوداني في الثالثة عصر غدٍ الجمعة على استاد الجوهرة الزرقاء بالعاصمة السودانية الخرطوم، وذلك منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى لدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.