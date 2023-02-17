الحكومة تنفي إصدار قرار بإلغاء الامتحانات الشهرية لصفوف النقل للفصل الدراسي الثاني

نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما انتشر من أنباء بشأن إصدار قرار بإلغاء الامتحانات الشهرية لصفوف النقل للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022/ 2023.

وأوضح المركز الإعلامي في بيان له اليوم أنه قام بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإصدار قرار بإلغاء الامتحانات الشهرية لصفوف النقل للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022 / 2023، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن.

وشددت على أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني قائمة كما هي لكافة صفوف النقل دون إلغاء، مُحذرةً الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء مثل تلك الأكاذيب، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

وناشد المركز الإعلامي وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور، وفي حالة وجود أي شكاوى أو استفسارات يرجى الدخول على الموقع الإلكتروني للوزارة (moe.gov.eg)، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني (rumors@idsc.net.eg).