نتنياهو: لن نخضع لأي إملاءات دولية بشأن قيام دولة فلسطينية

قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن «بلاده لن تتوقف عن العملية العسكرية في غزة إلا بعد تحقيق النصر»، زاعمًا أن «الجيش نجح في تطويق حماس بمحافظة خانيونس».



وأضاف خلال مؤتمر صحفي، مساء السبت: «هم يعلمون أننا سنصل إليهم، ولن نتوقف إلا بعد تدمير كل ألوية حماس وقادتهم الذين يفرون من نفق لآخر»، بحسب وصفه.



وأشار إلى أنه يتواصل مع رؤساء العالم يوميًا، مضيفًا: «إسرائيل تحارب حتى تحقق النصر المطلق والساحق، والأمر ينطبق على رفح، وسنسمح للمواطنين في منطقة القتال أن يذهبوا إلى أماكن آمنة»، وفقًا لادعائه.



وزعم أن «الذين يطالبون بلاده بعدم شن عملية عسكرية في رفح يريدون هزيمة تل أبيب»، معقبًا: «نحن نحصل على ما نريد بدعمكم، لن نخضع لأننا نحب الحياة ونستأصل الشر، ولن نخضع لأي إملاءات دولية بشأن قيام دولة فلسطينية»، وفق تعبيره.



واستطرد: «سنصل إلى التسوية عبر مباحثات مباشرة بين الطرفين ودون شروط مسبقة، إسرائيل ترفض الاعتراف من جانب أحادي بالدولة الفلسطينية، وبعد 7 أكتوبر لا يمكن أن نقدم هدية للفلسطينيين.. نحن في طريقنا إلى النصر».