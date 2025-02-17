 كفرالشيخ: ضبط 455 عبوة أدوية بيطرية منتهية الصلاحية وأخرى مجهولة المصدر في بيلا - بوابة الشروق
الإثنين 17 فبراير 2025 2:23 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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كفرالشيخ: ضبط 455 عبوة أدوية بيطرية منتهية الصلاحية وأخرى مجهولة المصدر في بيلا

محمد نصار
نشر في: الإثنين 17 فبراير 2025 - 2:10 م | آخر تحديث: الإثنين 17 فبراير 2025 - 2:10 م

أعلن اللواء علاء عبدالمعطي محافظ كفرالشيخ، اليوم، ضبط 455 عبوة أدوية بيطرية ما بين منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر بمركز بيلا، خلال حملة تفتيشية مكبرة بالتعاون مع الجهات المعنية، تحت إشراف الدكتورة آمال بركات رئيس مركز ومدينة بيلا، والدكتور فتحي عبدالعال وكيل وزارة الطب البيطري بكفرالشيخ، والمحاسب عادل الهابط وكيل وزارة التموين.

وأسفرت الحملة، عن ضبط 455 عبوة أدوية بيطرية ما بين منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، بالإضافة إلى 36 كيلو من اللحوم والكبدة المجمدة مجهولة المصدر، وذلك خلال حملات المرور على العيادات ومراكز بيع وتداول الأدوية البيطرية، ومحال الجزارة، والسوبر ماركت، وثلاجات بيع اللحوم والأسماك، تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وعرضهم على النيابة العامة للتحقيق.

وأكد محافظ كفرالشيخ، استمرار الحملات التفتيشية والتموينية على الأسواق والمحال التجارية والمطاعم ومحلات الجزارة وغيرها؛ للتأكد من جودة وسلامة المنتجات والأغذية المقدمة المواطنين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وكلف محافظ كفرالشيخ، الجهات المعنية ورؤساء المراكز والمدن على مستوى المحافظة بالتصدي بكل حزم لأي مخالفة، مع متابعة الإجراءات الوقائية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، منوهًا بأهمية توعية المواطنين بالإبلاغ عن أي مخالفات تموينية من خلال الخط الساخن.

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