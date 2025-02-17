الاحتلال يجدد قرار منع محافظ القدس من دخول الضفة لأربعة أشهر

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سلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، محافظ القدس عدنان غيث، اليوم الأحد، قرارا بمنعه من دخول الضفة الغربية لمدة أربعة أشهر جديدة.
وكانت مخابرات الاحتلال قد استدعت المحافظ غيث اليوم، قبل أن تسلمه قرار تجديد منعه من دخول الضفة.