 الاحتلال يجدد قرار منع محافظ القدس من دخول الضفة لأربعة أشهر - بوابة الشروق
الإثنين 17 فبراير 2025 3:18 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع نجاح اتفاق الهدنة في غزة؟
النتـائـج تصويت

الاحتلال يجدد قرار منع محافظ القدس من دخول الضفة لأربعة أشهر


نشر في: الإثنين 17 فبراير 2025 - 3:08 ص | آخر تحديث: الإثنين 17 فبراير 2025 - 3:08 ص

سلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، محافظ القدس عدنان غيث، اليوم الأحد، قرارا  بمنعه من دخول الضفة الغربية لمدة أربعة أشهر جديدة.

وكانت مخابرات الاحتلال قد استدعت المحافظ غيث اليوم، قبل أن تسلمه قرار تجديد منعه من دخول الضفة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك