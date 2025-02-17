محافظ بني سويف يفتتح تطوير وحدة العناية المركزة بمستشفى الفشن المركزي

افتتح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أعمال تطوير ورفع كفاءة وحدة العناية المركزة بمستشفى الفشن المركزي، ضمن جهود المحافظة لتعزيز المنظومة الصحية والارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك بحضور النائب طه الناظر والنائبة عبير جمال عضوي مجلس النواب، والدكتورة سماح أحمد جاد وكيل وزارة الصحة، وعلي حماد رئيس المدينة، والدكتور محمد عبدالسلام مدير المستشفى، إلى جانب نواب رئيس المدينة أشرف حمزاوي وضياء إبراهيم.

وتفقد المحافظ، وحدة العناية المركزة بعد تطويرها، والتي تضم 10 أسرّة مجهزة بأحدث أجهزة التنفس الصناعي والمونيتورز، بالإضافة إلى دعمها بالمستلزمات الطبية والعناصر البشرية المدربة وفق معايير وزارة الصحة؛ لضمان تقديم خدمات علاجية جيدة

وشملت الجولة، تفقد عدد من أقسام المستشفى، ومنها وحدة العناية المركزة للأطفال التي تم افتتاحها مؤخرا، حيث اطمأن المحافظ على انتظام تقديم الخدمة، مؤكدا أهمية الالتزام بجداول العمل لضمان استمرارية الرعاية الطبية بالمستوى المطلوب.

وحرص المحافظ، على لقاء عدد من المواطنين المترددين على المستشفى؛ للاستماع إلى آرائهم وشكاواهم، ومناقشة مقترحاتهم لتحسين مستوى الخدمات، مؤكدا دراسة تلك الملاحظات والعمل على إيجاد حلول مناسبة بالتنسيق مع الجهات المختصة، في إطار الإمكانات المتاحة والضوابط القانونية.