البنك الأهلي يعلن موقفه من بيع أسامة فيصل

كشف أشرف نصار، رئيس نادي البنك الأهلي، موقفه من رحيل أسامة فيصل عن الفريق خلال الفترة المقبلة.

وقال أشرف نصار في تصريحات إذاعية: "أسامة فيصل لاعب مميز ويتطور سريعا، وهو أحد مهاجمي المنتخب حاليًا، ولا نُفكر في رحيله إلا إذا كانت هناك فرصة احتراف جيدة فلن نقف في طريقه".

وأضاف: "لدينا خطة بخصوص أسامة فيصل لأنه لاعب صاعد، وقدم مستوى مميز مع المنتخب الأولمبي، وحاليًا يُكمل المسيرة فى المنتخب الأول".

وأكمل: "كنت أتابع طارق مصطفى منذ تواجده في المغرب ومقتنع به تماما، ولن نتعجل في رحيله، ونقرر التغيير فقط إن كان التغيير حتميا لتصحيح المسار".

وأنهى: "كنا نصارع الهبوط في الموسم الماضي، وجلست مع المدير الفني وبدأت الأمور في التغيير، ونفذنا له طلباته بنسبة 100%".