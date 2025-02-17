 البنك الأهلي يعلن موقفه من بيع أسامة فيصل - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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البنك الأهلي يعلن موقفه من بيع أسامة فيصل

محمد جلال
نشر في: الإثنين 17 فبراير 2025 - 5:17 م | آخر تحديث: الإثنين 17 فبراير 2025 - 5:17 م

كشف أشرف نصار، رئيس نادي البنك الأهلي، موقفه من رحيل أسامة فيصل عن الفريق خلال الفترة المقبلة.

وقال أشرف نصار في تصريحات إذاعية: "أسامة فيصل لاعب مميز ويتطور سريعا، وهو أحد مهاجمي المنتخب حاليًا، ولا نُفكر في رحيله إلا إذا كانت هناك فرصة احتراف جيدة فلن نقف في طريقه".

وأضاف: "لدينا خطة بخصوص أسامة فيصل لأنه لاعب صاعد، وقدم مستوى مميز مع المنتخب الأولمبي، وحاليًا يُكمل المسيرة فى المنتخب الأول".

وأكمل: "كنت أتابع طارق مصطفى منذ تواجده في المغرب ومقتنع به تماما، ولن نتعجل في رحيله، ونقرر التغيير فقط إن كان التغيير حتميا لتصحيح المسار".

وأنهى: "كنا نصارع الهبوط في الموسم الماضي، وجلست مع المدير الفني وبدأت الأمور في التغيير، ونفذنا له طلباته بنسبة 100%".


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