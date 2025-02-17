العراق ينفذ مشاريع كبرى مع شركات عالمية لاستثمار الغاز

قال وزير النفط العراقي حيان عبدالغني، اليوم الاثنين، إن الطاقة الإنتاحية المتاحة للعراق من النفط الخام تبلغ 5 ملايين و500 ألف برميل يوميا، لكن الطاقة الإنتاجية الفعلية تصل إلى نحو 4 ملايين برميل يوميا، حسب محددات البلدان المصدرة للنفط (أوبك).

وأضاف الوزير عبدالغني، خلال افتتاح ملتقى رجال الأعمال العراقي البريطاني، أن وزارة النفط تنفذ حاليا مشاريع عديدة لاستثمار الغاز أبرزها العقد مع شركة توتال الفرنسية لإنتاج 600 مليون قدم مكعب في محافظة البصرة و200 مليون قدم مكعب من الغاز مع شركة بيكر هيوز لاستثمار الغاز من حقول مدينة الناصرية.

وأشار إلى الشروع في عمليات إنتاح الغاز من حقل عكاز الغازي في محافظة الإنبار بطاقة تصل 400 مليون قدم مكعب، إضافة إلى مشاريع أخرى في حقل الحلفاية والمنصورية قيد التنفيذ في إطار جولة التراخيص الخامسة لاستثمار الغاز في عدد من المحافظات العراقية.

وذكر أن العراق يعمل من خلال هذه المشاريع على سد متطلبات الاستهلاك الداخلي وخاصة مايتعلق بتشغيل المحطات الكهربائية في البلاد.

ودعا الوزير عبدالغني، الشركات العالمية إلى تقديم عروضها للتنافس في جولة التراخيص الجديدة لاستثمار الحقول والرقع الاستكشافية التي تعتزم وزارة النفط طرحها للاستثمار مستقبلا في عدد من المحافظات العراقية.

وذكر أن وزارة النفط تنفذ حاليا مشاريع كبيرة لسد متطلبات التكرير وبناء مصاف جديدة، فضلا عن مشاريع لبناء خطوط جديدة لتصدير النفط والغاز.