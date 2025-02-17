الرئيس اللبناني يوجه بتمديد تعليق الرحلات من وإلى إيران

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وجه الرئيس اللبناني جوزيف عون، مساء اليوم الاثنين، بتمديد تعليق الرحلات من وإلى إيران، وذلك خلال الاجتماع المخصص للبحث في التطورات المتعلقة بالمطار.

وبحسب ما نشرته الرئاسة اللبنانية عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، أثنى عون ورئيس مجلس الوزراء على عمل الأجهزة العسكرية والأمنية للمحافظة على الأمن المحيط بالمطار، وإبقاء الطريق المؤدية إليه سالكة.

وأعطى الرئيس اللبناني التوجيهات اللازمة والصارمة للأجهزة العسكرية والأمنية، بعدم التهاون أو السماح بإقفال طريق المطار، والمحافظة على الأملاك العامة.

وكلف وزير الخارجية والمغتربين بمتابعة الاتصالات الدبلوماسية؛ لمعالجة مسألة الرحلات الجوية بين طهران وبيروت، وتأمين عودة المسافرين اللبنانيين الذين ما زالوا في إيران.

وأكد على التدابير والإجراءات المتّبعة في تفتيش الطائرات كافة، وتكليف جهاز أمن المطار بمتابعة الالتزام بالتوجيهات اللازمة.

كما كلّف وزير الأشغال العامة والنقل بتمديد مهلة تعليق الرحلات من وإلى إيران.