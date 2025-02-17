قال البرازيلي رودريجو، لاعب ريال مدريد، إن الفريق الملكي "يتطور يوميا"، قبل إياب ملحق ثمن نهائي دوري الأبطال، أمام مانشستر سيتي، الأربعاء.

وأعرب رودريجو عن رضاه بخصوص أدائه وما يقدمه للفريق، في تصريحات لوسائل إعلام النادي إذ قال "أنا سعيد بأهدافي هذا الموسم، في الواقع أريد أن أسجل أكثر منها بكثير، أرى نفسي وأنا أتحسن يوميا، أمر بلحظة رائعة".

أضاف "الفريق أيضا في حالة جيدة ويتطور ويتحسن، أمامنا أمور مهمة ومباريات صعبة، لكننا بخير وسنمضي من أجل تحقيقها".

وقيم رودريجو ما حققه مع ريال مدريد حتى الآن وهو لا يزال في عمر 24 عاما بعد أن خاض 250 مباراة منذ مباراته الأولى في 25 سبتمبر 2019 مع الفريق.

وأوضح أن كل ما حققه "يعني الكثير، وجودي هنا كل يوم يشبه الحلم، أحب هذا القميص وأريد البقاء لسنوات أكثر، جئت إلى هنا لأفوز بكل شيء وأتوج بالألقاب، لكن لم أتخيل أن يحدث هذا بمثل هذه السرعة".

وتابع "لم أتخيل أن أفوز بلقبي دوري أبطال، أنا سعيد جدا وأريد تحقيق أشياء أكثر بهذا القميص".

ويستعد الريال لاستقبال السيتي، بعد غد، بعدما انتهى لقاء الذهاب في مانشستر بتفوق الميرنجي 3-2.