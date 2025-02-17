السعودية تنهي إجراءات استيراد أكثر من 920 ألف طن قمح

أعلنت الهيئة العامة للأمن الغذائي في السعودية، اليوم الاثنين، إنهاء إجراءات ترسية الدفعة الأولى من القمح المستورد للعام الجاري بكمية 920 ألف طن للتوريد من مناشئ الاتحاد الأوروبي، وأمريكا الشمالية والجنوبية وأستراليا والبحر الأسود.

وقال محافظ الهيئة أحمد بن عبدالعزيز الفارس، في تصريحات اليوم، إن التعاقد على هذه الدفعة يأتي في إطار تعزيز المخزون الإستراتيجي من القمح والحفاظ عليه عند المستويات الآمنة وتلبية كافة احتياجات شركات المطاحن.

وأضاف الفارس: "وصول الدفعة الأولى المتعاقد عليها سيكون خلال الفترة مايو ويوليو القادمين بواقع 15 باخرة"، مشيرا إلى أنها موزعة على خمس بواخر لميناء جدة الإسلامي بكمية 315 ألف طن، و7 بواخر لميناء ينبع التجاري بكمية 430 ألف طن، وباخرتان لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بكمية 120 ألف طن، وباخرة واحدة لميناء جازان بكمية 55 ألف طن.

وأعلن الفارس، أن 19 شركة عالمية مؤهلة ومتخصصة في تجارة الحبوب تنافست على الكمية المطلوبة وتمت ترسيتها على 7 شركات كانت عروضها الأقل سعرًا ومطابقة للمواصفات.