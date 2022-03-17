قررت روسيا إنشاء تطبيق "بديل" لإنستجرام، التطبيق الأمريكي الشهير، وذلك ردا على سماح الشركة لمنصاتها باستخدام خطاب الكراهية والتحريض ضد الروس، والتضييق على الإعلام الروسي.



وسبق أن اتخذت روسيا منصة "فوكنتاكتي" الروسية بديلا عن "فيسبوك" التابع لـ"ميتا" أيضا، و"يابي" بديلا عن "تيك توك".



ومن المقرر أن ينطلق "روسجرام"، في 28 مارس الجاري، وهو تطبيق لمشاركة الصور في السوق المحلية للمساعدة في ملء الفراغ الذي تركه "إنستجرام"، والذي حجبته السلطات منتصف الأسبوع، وستكون له وظائف إضافية مثل التمويل الجماعي والوصول المدفوع لبعض المحتوى، وفقا لموقع سكاي نيوز عربية.



ووفق ما كتبه مدير العلاقات العامة في "روسجرام"، ألكسندر زوبوف، على شبكة "فكونتاكتي" فإن شريكه كيريل فيليمونوف ومجموعة المطورين جاهزون بالفعل لهذا التحول في الأحداث، وقرروا عدم تفويت الفرصة لإنشاء نظير روسي لشبكة اجتماعية شعبية يحبها المواطنون الروس.



و"روسجرام" ليست منصة التقنية الوحيدة في روسيا، حيث أطلقت شركة جازبروم ميديا في نوفمبر منصة "يابي" Yappy كمنافس محلي لمنصة مشاركة الفيديو تيك توك، كما تمتلك روسيا منصة "تليجرام" الذي يلقى رواجا كبيرا في العالم.



وفور اندلاع الحرب في فبراير المنصرم، أعلن عمالقة مواقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك وتويتر ويوتيوب وتيك توك، أنهم لن يسمحوا لوسائل الإعلام الروسية الرسمية بنشر موادها على صفحاتهم في القارة الأوروبية بطلب من الاتحاد الأوروبي، ولن يسمحوا بتمويل حملات إعلامية لروسيا، إضافة لتقييد وصول المحتوى التابع لها.



وفي وسائل الإعلام التقليدي، أصدر الاتحاد الأوروبي قرارا بحظر قناة "روسيا اليوم" ووكالة "سبوتنيك" في دول الاتحاد، وأغلق مكاتبهما بحجة نشرهما معلومات مضللة.