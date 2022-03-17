بايدن يجري اتصالا هاتفيا غدا مع نظيره الصيني بشأن الحرب في أوكرانيا

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يجري الرئيس الأمريكي جو بايدن اتصالا هاتفيا مع نظيره الصيني شي جين بينج غدا الجمعة للمناقشة بشأن "حرب روسيا ضد أوكرانيا وغيرها من القضايا ذات الاهتمام المشترك".

وقال البيت الأبيض في بيان: "هذا يندرج في إطار جهودنا الجارية للحفاظ على خطوط اتصال مفتوحة بين الولايات المتحدة وجمهورية الصين الشعبية".

يذكر أن القيادة الصينية لم تعلن صراحة إدانتها للغزو الروسي لأوكرانيا، واتصل قادة دول غربية بالرئيس الصيني شي للتأكد ما إذا كان هناك مجال للوساطة الصينية في الصراع.

وعززت الصين وروسيا علاقاتهما الثنائية في السنوات الأخيرة.