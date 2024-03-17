غارات إسرائيلية عنيفة على جنوب قطاع غزة

استهدفت طائرات الاحتلال الحربية، ومدفعيتها، اليوم الأحد، عدة مناطق جنوب وشمال شرق خان يونس، وشمال رفح، جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن غارات الاحتلال استهدفت المناطق الجنوبية لمدينة خان يونس، تزامنا مع قصف مدفعي وإطلاق نار من آليات الاحتلال شمال شرق المدينة، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية.

وأضافت أن طائرات الاحتلال الحربية شنت غارة شمال شرق مدينة رفح.

كما قصف طيران الاحتلال الحربي منزلا في شارع المنصورة بحي الشجاعية في مدينة غزة، ومناطق غرب مدينة غزة.

وكان 12 مواطنا استشهدوا أغلبهم من الأطفال والنساء، وأصيب العشرات، جراء قصف طائرات الاحتلال منزلا لعائلة ثابت في حي بشارة وسط مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 31553 شهيدا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي، وبلغت حصيلة الإصابات 73546 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.