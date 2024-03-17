منتخب مصر يواصل تدريباته استعدادا لبطولة كأس العاصمة

واصل منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة التوأم حسام و إبراهيم حسن تدريباتهم لليوم الرابع استعدادا لبطولة كأس العاصمة الودية المقرر إقامتها بمصر.

شارك في المران ١٩ لاعباً هم محمد أبو جبل و محمد عواد و المهدي سليمان و مصطفي شوبير و رامي ربيعه و محمد هاني و محمد حمدي و أكرم توفيق و محمد عبد المنعم و أحمد رمضان بيكهام و محمد شكري و مروان عطية و إمام عاشور و أحمد نبيل كوكا و محمد مجدي افشة و مصطفي فتحي و أحمد عاطف و محمد الشامي ، ومصطفي شلبي الذي انضم للمعسكر اليوم .

حضر مران منتخب مصر الأستاذ جمال علام رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة و الكابتن محمد بركات عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة.