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منتخب مصر يواصل تدريباته استعدادا لبطولة كأس العاصمة

محمد ثابت
نشر في: الأحد 17 مارس 2024 - 1:31 ص | آخر تحديث: الأحد 17 مارس 2024 - 1:31 ص

واصل منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة التوأم حسام و إبراهيم حسن تدريباتهم لليوم الرابع استعدادا لبطولة كأس العاصمة الودية المقرر إقامتها بمصر.

شارك في المران ١٩ لاعباً هم محمد أبو جبل و محمد عواد و  المهدي سليمان و مصطفي شوبير و رامي ربيعه و محمد هاني و محمد حمدي  و أكرم توفيق و محمد عبد المنعم و أحمد رمضان بيكهام و محمد شكري و مروان عطية و إمام عاشور و أحمد نبيل كوكا و محمد مجدي افشة و مصطفي فتحي  و أحمد عاطف و محمد الشامي ، ومصطفي شلبي الذي  انضم للمعسكر اليوم .

حضر مران منتخب مصر الأستاذ جمال علام رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة و الكابتن محمد بركات عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة.


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