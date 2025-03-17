مقتل شخص في غارة إسرائيلية على منطقة يحمر الشقيف جنوب لبنان

أفادت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الاثنين، بمقتل شخص في غارة إسرائيلية على منطقة يحمر الشقيف جنوب البلاد.

وقال مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لها، في بيان، إن «غارة العدو الإسرائيلي على سيارة فان في بلدة يحمر أدت في حصيلة أولية إلى سقوط شهيد».

وفي 8 أكتوبر 2023، بدأت إسرائيل عدوانا على لبنان تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر 2024، خلّفت 4 آلاف و115 قتيلا و16 ألفا و909 جرحى، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، إضافة إلى نزوح نحو مليون و400 ألف شخص.

ومنذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار ارتكبت إسرائيل أكثر من ألف انتهاك له، مما أسفر عن 87 قتيلا و285 جريحا على الأقل، وفق إحصاء لوكالة «الأناضول»، استنادا إلى بيانات رسمية لبنانية.

وتنصلت إسرائيل من استكمال انسحابها من جنوب لبنان بحلول 18 فبراير الماضي، خلافا للاتفاق، إذ نفذت انسحابا جزئيا وتواصل احتلال 5 نقاط لبنانية رئيسية، ضمن مناطق احتلتها في الحرب الأخيرة.

وتزعم إسرائيل أن سبب بقائها في 5 تلال هو عدم قيام الجيش اللبناني بواجباته كاملة ضمن اتفاق وقف النار، وعدم قدرته على ضبط الأمن على طول الخط الأزرق.

بالصّورة: الغارة الإسرائيلية استهدفت "فان" في يحمر الشقيف pic.twitter.com/v3GYSwE2ZB — MTV Lebanon News (@MTVLebanonNews) March 17, 2025