جيش الاحتلال يقر بهجومه على وسط غزة ومنطقة رفح

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أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي بهجومه على منطقتي جسر وادي غزة ورفح الفلسطينية، صباح الاثنين، بذريعة محاولة بعض الأشخاص زرع قنابل متفجرة.

وزعم في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، أن قواته هاجمت قبل قليل 3 أشخاص وسط غزة، وعددا آخر في رفح، كانوا يعملون بالقرب من الجيش على زرع قنابل أرضية.

واستشهد 3 فلسطينيين وأصيب عدد آخر، إثر قصف من مسيرة إسرائيلية على مجموعة من المواطنين في منطقة وادي غزة وسط القطاع.

وأفاد مراسل وكالة «صفا»، بأن طائرة مسيرة «كواد كابتر»، أطلقت النيران على عدد من الفتية أثناء جمعهم الحطب بمنطقة وادي غزة.

وذكر أن سيارات الإسعاف نقلت عددًا من الشهداء والمصابين، لمستشفى شهداء الأقصى وسط القطاع.

وفي السياق، أصيب 3 مواطنين إثر قصف من مسيرة إسرائيلية على مجموعة من المواطنين في حي الجنينة شرقي مدينة رفح.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار الساري في قطاع غزة منذ 19 يناير الماضي.

وأطلقت الدبابات الإسرائيلية اليوم، نيران كثيفة بعدة مناطق في قطاع غزة، وخصوصاً على طول خط محور صلاح الدين «فيلادلفيا» جنوب مدينة رفح.

وأفاد مراسل «صفا»، بأن زوارق حربية إسرائيلية أطلقت قذائفها بتجاه بحر منطقة السودانية شمال غربي مدينة غزة.

وأوضح أن قصفًا إسرائيليًا استهدف شرقي مخيم البريج وسط قطاع غزة صباح اليوم.

وأطلقت آليات الاحتلال نيرانها شرقي بلدة عبسان الكبيرة شرقي خان يونس جنوبي قطاع غزة.