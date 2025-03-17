بدء المرافعات الختامية في قضية شركة خطوط أنابيب ضد منظمة جرين بيس

من المقرر أن تبدأ اليوم الاثنين المرافعات الختامية في قضية أقامتها شركة خطوط أنابيب ضد منظمة جرين بيس، وهي القضية التي تقول المنظمة إنها يمكن أن تكون لها تداعيات بالنسبة لحرية التعبير وحقوق الاحتجاج وتهدد مستقبل المنظمة.

وسوف يقوم القضاة بالتداول بعد المرافعات الختامية وتعليمات هيئة المحلفين.

وكانت شركة إنرجي ترانسفير ومقرها دالاس و الفرع التابع لها داكوتا اكسيس قد اتهمتا منظمة جرين بيس ومقرها هولندا وفرعها الأمريكي والذراع التمويلي جرين بيس فاند بالتشهير والتعدي والمضايقة وارتكاب اتهامات أخرى. وتسعى الشركة للحصول على تعويض بملايين الدولارات.

ويشار إلى أن الدعوى القضائية تستند إلى احتجاجات 2016 و 2017 ضد خط أنابيب داكوتا اكسيس المثير للجدل وعبوره نهر ميزوري مما يؤثر على قبيلة سيو في محمية ستانديج روك . وعارضت القبيلة لأعوام خط الأنابيب لأنه يمثل خطورة على إمداداتها من المياه.