ارتفاع أسعار النفط مع اعتزام الصين تحفيز الاقتصاد

واصلت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام، ارتفاعها لليوم الثاني على التوالي في مستهل تعاملات الأسبوع الجديد اليوم الاثنين، بعد إعلان الصين وهي أكبر دولة مستوردة للنفط في العالم اعتزامها القيام بخطوات لزيادة الاستهلاك المحلي من خلال زيادة الدخول، إلى جانب الهجمات الأمريكية الجديدة على مواقع جماعة الحوثيين في اليمن.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء، أن سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي ارتفع إلى أكثر من 71 دولارا للبرميل بعد ارتفاعه يوم الجمعة الماضي بنسبة 1%، في حين اقترب خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي من 68 دولارا للبرميل.

ومن ناحيتها، ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، أن الحكومة الصينية تعتزم إعلان تفاصيل خططها لتحقيق الاستقرار في سوقي الأسهم والعقارات، مع زيادة الأجور وزيادة معدل المواليد في البلاد.

وفي الوقت نفسه، أعلن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث، أمس، أن الضربات العسكرية الأمريكية على الحوثيين في اليمن ستستمر "بلا هوادة" حتى يتوقفوا عن استهداف السفن المدنية والعسكرية في البحر الأحمر، عقب أمر أصدره الرئيس دونالد ترامب قبل يوم واحد بمهاجمة مواقع تسيطر عليها الميليشيا المدعومة من إيران في اليمن.

ورغم ارتفاع سعر الخام مؤخرا، مازال السعر أقل بأكثر من 10 دولارات عن مستواه المرتفع المسجل في يناير الماضي، في الوقت الذي يصعد فيه ترامب حربه التجارية، وقرار تجمع أوبك بلس للدول المصدرة للنفط زيادة الإنتاج اعتبارا من أول الشهر المقبل، وظهور احتمالات انتهاء الحرب الروسية الأوكرانية.

وقال ترامب، إنه سيتحدث إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم غد الثلاثاء في الوقت الذي يسعى فيه لإنهاء الحرب في أوكرانيا المستمرة منذ أكثر من ثلاث سنوات.

وكشف الرئيس الأمريكي، عن المحادثة المرتقبة للصحفيين أثناء سفره من فلوريدا إلى واشنطن على متن الطائرة الرئاسية الأمريكية مساء الأحد.

وقال: "سنرى ما إذا كان لدينا ما نعلنه ربما بحلول يوم الثلاثاء. سأتحدث إلى الرئيس بوتين يوم الثلاثاء".

وأضاف: "لقد تم إنجاز الكثير من العمل خلال عطلة نهاية الأسبوع. نريد أن نرى ما إذا كان بإمكاننا إنهاء تلك الحرب".

وبحلول الساعة الثانية و25 دقيقة بتوقيت سنغافورة ارتفع سعر خام برنت بنسبة 0.6% إلى 71.01 دولارا للبرميل تسليم مايو المقبل، في حين ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.6% إلى 67.60 دولارا للبرميل تسليم أبريل المقبل.