الحوثي: صواريخنا ستطال تل أبيب إذا استؤنف العدوان على غزة

رفض نائب رئيس الهيئة الإعلامية لجماعة أنصار الله الحوثي، نصر الدين عامر، الإعلان عن أية معلومات حول استهداف الضربات الأمريكية أيًا من قيادات الجماعة، قائلا: «نحن في معركة، وفيها كل شيء وارد».

وأضاف خلال تصريحات لـ «الجزيرة مباشر»، الضربات الأمريكية استهدفت أطفالا ونساء وأعيانا مدنية بصنعاء وغيرها، مشيرا إلى استهداف منازل مدنيين من الشعب بالضرب العشوائي على بعض الأحياء السكنية التي لا يمكن أن تكون منشآت عسكرية.

وشدد أنه «لن تمر أي سفينة إسرائيلية، بل إن الحظر سيستمر على السفن الإسرائيلية حتى رفع الحصار عن غزة»، متابعا: «بعد العدوان الأمريكي، أصبحت السفن الأمريكية، العسكرية والمدنية، ضمن الحظر».

وأضاف أن «الحوثي سترد بقوة على العدوان الأمريكي»، مضيفا: «إذا ما عاد التصعيد فستكون هناك خيارات أخرى أكثر للتصعيد».

وقال إنه لن يتم رفع الحصار عن سفن الاحتلال حتى ترفع الحصار عن دخول المساعدات إلى قطاع غزة وفق اتفاق وقف إطلاق النار، مؤكدا أنه لا حل إلا بالسماح بإدخال المساعدات، وإلا فسيستمرون دون توقف وبوتيرة متصاعدة، وسيتجهون إلى التصعيد لا إلى التراجع.

وحذر من اتخاذ خطوات تصعيدية في حال عدم رفع الاحتلال الإسرائيلي الحصار عن غزة، مؤكدا إذا استؤنف العدوان على غزة؛ فستعود المدن الفلسطينية المحتلة، وعلى رأسها يافا، تحت وابل من الصواريخ اليمنية.

وأفادت وزارة الصحة في حكومة الحوثيين، عن ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الأمريكية على مواقع الحوثيين حتى الأن إلى 53 قتيلا و98 مصابا.

ومنذ مساء السبت، نفذت الولايات المتحدة نحو 45 غارة على أهداف لمليشيات الحوثي في 8 محافظات يمنية، هي صعدة وصنعاء وذمار وحجة والحديدة وتعز ومأرب والبيضاء.

وأعلن الحوثيون، في وقت سابق الأحد، استهداف حاملة طائرات أميركية وقطع حربية تابعة لها بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة، غداة ضربات جوية أميركية على اليمن.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أعلن السبت، أنه أصدر أوامر للقوات الأمريكية ببدء عمليات حازمة وقوية ضد جماعة الحوثيون.