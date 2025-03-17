ما تطورات الحرب على غزة بعد 57 يوما من اتفاق وقف إطلاق النار؟

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واصلت قوات الاحتلال خروقاتها لوقف إطلاق النار في اليوم 57 في مختلف مناطق قطاع غزة موقعة عدد من الشهداء والجرحى.

وجدد جيش الاحتلال إطلاق النار على الأحياء الجنوبية لمدينة رفح والقرى الشرقية لخان يونس، بحسب ما نقلته وكالة معا الفلسطينية.

وكشف التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عن استشهاد 29 فلسطينيا، خمسة عشر منهم انتشال و14 شهيدا جديداً، إضافة إلى 51 إصابة خلال 24 ساعة الماضية.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 48 ألفا و572 شهيداً و112 ألفاً و32 مصابا منذ السابع من أكتوبر عام 2023.

ويواصل جيش الاحتلال اغلاق معبر كرم ابو سالم لليوم الـ16، بما يمنع إدخال المساعدات والبضائع لقطاع غزة.