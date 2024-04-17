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أعلنت وزارة المالية اليابانية اليوم الأربعاء، تسجيل فائض تجاري في اليابان خلال مارس الماضي بقيمة 5ر366 مليار ين (17ر2 مليار دولار).

كان محللون يتوقعون فائضا تجاريا بقيمة 4ر107 مليار ين، بعد تسجيل عجز بقيمة 8ر377 مليار ين خلال فبراير الماضي وفقا للبيانات المعدلة (4ر379 مليار ين وفقا للبيانات الأولية).

في الوقت نفسه زادت صادرات اليابان خلال الشهر الماضي بنسبة 3ر7% إلى 469ر9 تريليون ين بعد زيادتها بنسبة 8ر7% خلال الشهر السابق، في حين تراجعت الواردات بنسبة 9ر4% إلى 103ر9 تريليون ين بعد ارتفاعها بنسبة 5ر0% خلال الشهر السابق.