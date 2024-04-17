استمرار ارتفاع أسعار الذهب العالمي

رغم ارتفاع الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى، واصل الذهب ارتفاعه في تعاملات اليوم الثلاثاء، لتواصل أسعار العقود الآجلة للمعدن الأصفر ارتفاعها لليوم الرابع على التوالي.

وفي بداية تعاملات نيويورك اليوم تراجع مؤشر الدولار إلى 07ر106 نقطة، قبل ان يرتفع إلى 52ر106 نقطة، ثم تقلصت مكاسبه ليستقر عند مستواه أمس تقريبا.

ياتي ذلك في حين ألمح جيروم باول رئيس مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي إلى أن صناع السياسة النقدية في المجلس سينتظرون وقتا أطول مما كان متوقعا حتى يخفضوا أسعار الفائدة بعد سلسلة الزيادات المفاجئة في معدل التضخم بالولايات المتحدة.

وأشار باول إلى عدم تحقيق تقدم إضافي بعد التراجع السريع لمعدل التضخم في نهاية العام الماضي، مضيفا أن الأمر قد يستغرق المزيد من الوقت حتى يثق المسؤولون في أن معدل نمو الأسعار يتراجع نحو المعدل المستهدف وهو 2% قبل أن يقرروا خفض الفائدة.

في الوقت نفسه أظهر تقرير صادر عن مجلس الاحتياط الاتحادي ارتفاع الناتج الصناعي للولايات المتحدة خلال الشهر الماضي بما يتفق مع توقعات المحللين.

وذكر المجلس أن الناتج الصناعي ارتفع بنسبة 4ر0% خلال الشهر الماضي وهو نفس معدل النمو المسجل في الشهر السابق وفقا للبيانات المعدلة.

كان المحللون يتوقعون نمو الناتج الصناعي خلال مارس الماضي بنسبة 4ر0% بعد نموه بمعدل 1ر0% خلال فبراير الماضي وفقا للبيانات الأولية.

جاء نمو الناتج الصناعي على خلفية ازدهار ناتج المرافق الذي ارتفع بنسبة 2% خلال الشهر الماضي بعد تراجعه بنسبة 6ر7% خلال الشهر السابق.