مسئولون أمريكيون وأوروبيون وأوكرانيون يجرون محادثات في باريس لإنهاء الحرب

من المقرر أن يجري وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف محادثات مع سياسيين أوروبيين في باريس اليوم الخميس؛ بهدف إنهاء الحرب في أوكرانيا.

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن المحادثات ستسعى إلى تعزيز هدف الرئيس دونالد ترامب بإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية ووقف إراقة الدماء.

وذكرت تقارير إعلامية أمريكية، أن "ويتكوف" بصفته المبعوث الخاص لترامب، سيجري محادثات مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، فيما سيجتمع روبيو مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو.

وفي تطور غير متوقع، أعلن مدير مكتب الرئيس الأوكراني أندريه يرماك، عبر منصة "إكس"، أنه وصل إلى باريس لإجراء محادثات ثنائية مع ممثلي ما يسمى بـ"تحالف الراغبين"، وهو تحالف تقوده فرنسا وبريطانيا لدعم جهود الحرب الأوكرانية.

ورافق يرماك، وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيا، ووزير الدفاع الأوكراني رستم عمروف.

ويسعى ترامب، إلى إنهاء الحرب بسرعة، وضغط على كييف لتقديم تنازلات إقليمية وغيرها فيما يتعلق بموقف أوكرانيا في المستقبل في أوروبا وفي حلف شمال الأطلسي "الناتو".

كما أعاد ترامب، التواصل مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الذي يتجنبه القادة الأوروبيون.

وتسعى فرنسا وبريطانيا إلى تعزيز القدرات العسكرية وغيرها من قدرات أوكرانيا، وتدرسان أيضا نشر قوات في أوكرانيا لمراقبة وقف إطلاق النار المحتمل، لكنهما طلبتا دعما أمريكيا في تسيير دوريات جوية وتوفير الدعم اللوجستي.

وقال يرماك، في منشوره عبر منصة "إكس"، إنه من المقرر إجراء محادثات في باريس مع ممثلين من فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة.

وأضاف يرماك، أنه من المقرر أيضا عقد اجتماع مع ممثلين أمريكيين يصلون الآن إلى فرنسا؛ لمناقشة قضايا مهمة تتعلق بأمن أوكرانيا وأوروبا.