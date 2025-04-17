مدبولي: 238 مليار جنيه زيادات المعاشات في العام المالي الجديد

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد تتضمن زيادات كبيرة في مخصصات المعاشات، مشيرا إلى تعهد الدولة بتخصيص 238 مليار جنيه كزيادات لهذا البند.

وأشار خلال مؤتمر صحفي، إلى استعراض اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، الوضع المالي للهيئة وخطط ضمان استدامتها المالية للخمسين عاما المقبلة لمنع حدوث أي عجز مستقبلي، معقبا: «هناك دول حدثت بها مشاكل واضطرابات؛ نتيجة أن أصحاب المعاشات فوجئوا في أوقات معينة أنه لم يعد هناك موارد لهم، فكل همنا أن تكون هذه الهيئة متماسكة».

وأوضح أن الدولة اتخذت إجراءات للحماية الاجتماعية، نتيجة للظروف الاقتصادية؛ تضمنت «زيادة المعاشات بوتيرة أسرع بكثير جدًا من الخطط الموضوعة مسبقا» من الهيئة، متابعا: «كنا نزيد المعاشات كل 6 أشهر أو كل فترة، وطبقنا الزيادات بصورة مبكرة في أوقات كثيرة، كل ذلك أدى إلى أعباء اقتصادية».

وأكد أن الحكومة تدرس سبل دعم الهيئة لضمان عدم مواجهتها لأي مشكلات وضمان استمرار قدرتها على سداد المستحقات.

وفي سياق آخر، أكد أن الحكومة تستهدف توريد أكبر كمية ممكنة من القمح المحلي خلال الموسم الحالي، موضحا أن الحكومة تشتري القمح المحلي بأسعار تفوق الأسعار العالمية، معتبرا ذلك جزءا من الحماية الاجتماعية للفلاح المصري بمنحه قيمة أكبر لمحصوله.

وأضاف: «لا ننكر أن ذلك يفيد الدولة في تقليل فاتورة الدولار، بالرغم من أن سعره بالجنيه يفوق سعره العالمي بالدولار، لكن أفضل أن أسدد وأنحاز للفلاح المصري بدلا من أن أنفع فلاحا آخر في دولة أخرى».

كما أعلن رئيس الوزراء، عن تخصيص 52 مليار جنيه لبرنامج الدعم الاجتماعي «تكافل وكرامة» في الموازنة الجديدة، مؤكدا أنه «كلما أتيحت لنا مساحة مالية، كان تركيزنا منصبا على تعزيز الحماية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية».