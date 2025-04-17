إيطاليا تعتزم إنفاق ما لا يقل عن 2% من إجمالي الناتج المحلي على قطاع الدفاع

قال وزير المالية الإيطالي جيانكارلو جيورجيتي، اليوم الخميس، إن إيطاليا تسعى لإنفاق ما لا يقل عن 2% من إجمالي الناتج المحلي على قطاع الدفاع خلال عام 2025؛ مما يضع البلاد على مسار الإيفاء بالهدف الذي وضعه حلف شمال الأطلسي (الناتو) بعد أكثر من عقد من إقراره.

ويأتي تصريح الوزير، في الوقت الذي تتواجد فيه رئيسة الوزراء جورجا ميلوني في واشنطن للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث تتضمن أجندة المباحثات مستقبل حلف الناتو.

وقال جيورجيتي، خلال جلسة استماع برلمانية، إن إيطاليا على مسار إنفاق 2% من إجمالي الناتج المحلي على الدفاع "وبوجه أكثر عموما على أمن البلاد"، وفقا للحسابات الحالية.

ويذكر أن نسبة الإنفاق على قطاع الدفاع بلغت 1.49% من إجمالي الناتج المحلي الإيطالي خلال عام 2024.

وقال وزير المالية: "نحن ندرك، أيضا في ظل التوترات الحالية، الحاجة لزيادة الإنفاق خلال الأعوام المقبلة".