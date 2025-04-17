تموين الأقصر تؤكد تسهيل إجراءات توريد القمح وصرف المستحقات خلال 48 ساعة

قالت مديرية التموين بالأقصر إنها تواصل متابعتها الدقيقة لأعمال استلام وتوريد القمح المحلي بمختلف نقاط الاستلام المعتمدة بالمحافظة، مع التأكيد على تسهيل الإجراءات أمام الموردين وتذليل كافة العقبات التي قد تواجههم.

وأوضحت المديرية، أنه تم تشكيل لجان فحص واستلام الأقماح تضم ممثلين عن التموين، وهيئة سلامة الغذاء، والزراعة، واللجنة المسوقة، والجمعية القبانية (الوزان)، وذلك لضمان فحص المحصول بدقة والتأكد من مطابقته للمواصفات الفنية المعتمدة.

وقد تم تحديد أسعار التوريد وفقًا لدرجة النقاوة على النحو التالي: 2200 جنيه للأردب بدرجة نظافة 23.5، 2150 جنيه للأردب بدرجة نظافة 23، 2100 جنيه للأردب بدرجة نظافة 22.5.

وأكدت المديرية أن المزارعين يحصلون على مستحقاتهم المالية خلال 48 ساعة كحد أقصى من تاريخ التوريد، وذلك دعمًا لاستقرار السوق وتحقيق عائد سريع للموردين، موضحة أنه فيما يخص نقاط الاستلام، تم تخصيص 4 نقاط رئيسية وهي: بنكر إسنا (سعة 23 ألف طن)، شونة إسنا (سعة 5 آلاف طن)، صومعة أرمنت (سعة ألف طن)، شونة أرمنت (سعة 5 آلاف طن)، مشيرة إلى أنه يجري حاليًا التسلم في نقطتين فقط بالتناوب بين إسنا وأرمنت، لضمان تنظيم عملية الاستلام حتى امتلاء السعات التخزينية.

واستطردت أنه تم إنشاء غرفة عمليات مركزية بالمديرية، بالإضافة إلى غرف عمليات فرعية بالإدارات التموينية، لمتابعة الكميات الموردة يوميًا والتعامل السريع مع أي شكاوى أو معوقات قد تواجه المزارعين خلال عمليات التوريد.