السعودية ترفع حظر السفر لمصر

قررت المملكة العربية السعودية، رفع اسم مصر من قائمة الدول المحظور الطيران المدني معها، بسبب فيروس كورونا.

ومددت السلطات السعودية، مساء الأحد، القيود المفروضة على المواطنين للسفر إلى عدد من الدول دون الحصول على إذن مسبق من الجهات المعنية، معلنة تعديل القائمة من 20 إلى 13 دولة يحظر السفر إليها.

والقائمة الجديدة تضم كلا من: ليبيا، سوريا، لبنان، اليمن، إيران، تركيا، أرمينيا، الصومال، الكونغو الديمقراطية، أفغانستان، فنزويلا، روسيا البيضاء، الهند.

وأهابت وزارة الداخلية السعودية، بالمواطنين الراغبين في السفر للدول المسموح السفر إليها، توخي الحذر والابتعاد عن المناطق التي يسودها عدم الاستقرار أو تشهد انتشارا للفيروس، واتباع الإجراءات الاحترازية كافة أيا كانت وجهتهم.