الصين:اكتشاف آثار أقدام لحفرية ديناصور تعود إلى 100 مليون عام

أعلن فريق بحث صيني-أمريكي مشترك اليوم اكتشاف أربعة آثار أقدام لحفرية ديناصور عمره نحو 100 مليون عام في مقاطعة جيانغسو شرقي الصين.

وذكر الفريق البحثي –في النتائج التي نشرت في مجلة "جيولوجيكال بوليتين" الأكاديمية في الصين- أنه يمكن لهذه الآثار، التي اكتشفت في منطقة مالينغ الجبلية في مدينة شينيي الصينية، المساعدة في دراسة توزيع وتطور مجموعات الديناصورات في الصين خلال "الفترة السفلية من العصر الطباشيري".

ويتألف فريق البحث من علماء حفريات من جامعة الصين لعلوم الأرض ومتحف ينغليانغ للأحجار ومعهد دهشيوي لعلوم الحفريات، وجامعة كولورادو الأمريكية.