«التضامن»: تطبيق برنامج «مودة» بالمحافظات الأعلى نسبة في الطلاق

قال الدكتور أيمن عبد العزيز، المنسق التنفيذي لمشروع مودة للحد من الطلاق بوزارة التضامن الاجتماعي، إن البرنامج نتاج لتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي؛ للحد من ظاهرة الطلاق.

وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء دي إم سي»، المذاع عبر فضائية «دي إم سي»، أمس الأحد، أنه تم إعداد دراسة لمواجهة ظاهرة زيادة حالات الطلاق في المجتمع المصري، وتوصلت طبقًا لإحصاء رسمي عام 2017 إلى 168 ألف حالة سنويًا، بمعدل 542 حالة وهو رقم على غير طبيعة المجتمع المصري.

وأوضح أن البرنامج يستهدف 800 ألف شاب من الفئة المقبلة على الزواج سنويا؛ لتوعيتهم بمفهوم الزواج وكيفية اختيار شريك الحياة المناسب وطبيعة المشكلات الزوجية وسُبل مواجهتها، متابعًا: «نستهدف شباب الجامعات، والمكلفات بالخدمة العامة من الفتيات والشباب،والمجندين في الجيش والشرطة، وبعض العاملين في الجهات التابعة لمحكمة الأسرة والمأذون».

وأشار إلى أنه تم إعداد محتوى علمي يتضمن جانب شرعي وديني واجتماعي، بشكل مبسط لفئات عمرية تتراوح بين 18 و26 عامًا، وبدأت المرحلة التجريبية من المشروع في المحافظات الأعلى نسبة في الطلاق منها القاهرة وبورسعيد والإسكندرية، مع الجامعات بهذه المحافظات، لافتًا إلى إعداد 250 مدربًا من أعضاء هيئة التدريس للتواصل مع طلاب الجامعات.