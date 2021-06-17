سامح شكري: مصر تساهم بأكثر من 3000 رجل وسيدة ضمن قوات حفظ السلام

هنأ سامح شكري، وزير الخارجية، العالم بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحفظة السلام التابعين للأمم المتحدة.

وقال شكري، في كلمته بمناسبة احتفالية الأمم المتحدة باليوم العالمي لحفظة السلام، صباح الخميس، إن مصر من أوائل الدول المشاركة في قوات حفظ السلام، مشيرًا إلى مساهمتها منذ عام 1960 وعلى مدار ستة عقود بآلاف الأفراد من الجيش والشرطة في قوات حفظ السلام.

وأضاف أن مصر من أكثر الدول المساهمة في قوات حفظ السلام، حيث تشارك بأكثر من 3000 رجل وسيدة، مشيرًا إلى أنهم يؤدون واجبهم تحت راية الأمم المتحدة لاستعادة الاستقرار في مناطق النزاعات.

وأوضح أن كل هذه المساهمات تأتي في إطار إيمان مصر الراسخ بالمبادئ والأهداف التي قامت عليها الأمم المتحدة؛ لدعم الاستقرار والسلام والتنمية في العالم والقارة الإفريقية على وجه الخصوص.