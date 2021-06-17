 وزير قطاع الأعمال: اشترينا السيارة نصر 1300 عندما كان عمري 3 سنوات - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزير قطاع الأعمال: اشترينا السيارة نصر 1300 عندما كان عمري 3 سنوات


نشر في: الخميس 17 يونيو 2021 - 1:39 ص | آخر تحديث: الخميس 17 يونيو 2021 - 1:39 ص

عبر وزير قطاع الأعمال هشام توفيق عن سعادته الشديدة بعودة شركة النصر للسيارات إلى الإنتاج من خلال تصنيع السياره الكهربائية نصر إي 70, مشيرا إلى أن عمره كان 3 سنوات، عندما اشترت أسرته السيارة نصر 1300.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء لإعلان نموذج تصنيع السيارة الكهربائية في الشركة التابعة للوزارة.
وأضاف أنه "وللأسف بعد تصنيع 840 ألف مركبة في 50 سنة، توقفت الشركة عن العمل.
وتابع: "اتخذنا القرار وتبلور المشروع متوقعها أنه بنهاية هذا العقد ستكون السيارة الكهربائية هي المسيطرة".
وسيتم إنتاج 25 ألف سيارة سنويا تزيد إلى 50 ألف في وقت لاحق بغرض التصدير".
وقال: "استقدمنا 12 سيارة، نفكك 3 سيارات في المصنع لتجربتهم، والباقي سيجرب في الطرق".

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