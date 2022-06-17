حزب البديل من أجل ألمانيا يؤيد بناء محطات نووية جديدة

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أبدى حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني تأييده لبناء محطات نووية جديدة في البلاد.

وجاء في قرار صدر عن الحزب اليوم الجمعة بأغلبية كبيرة في مدينة ريسا بولاية سكسونيا: "يجب إنهاء سياسة الطاقة وفقا للأيديولوجيا – ويجب إنشاء محطات طاقة نووية جديدة لألمانيا".

وجاء في القرارالذي ناقشه اليوم مندوبو الحزب بصورة مسهبة بتفاصيله المختلفة: "الطاقة النووية الحديثة واحدة من أهم لبنات البناء ضمن مزيج الطاقة في المستقبل".

وفي نهاية شهر مايو الماضي تحدث المجلس الاقتصادي لحزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي لصالح إطالة عمر الخدمة لمحطات الطاقة النووية المتبقية في ألمانيا نظرا لاعتماد ألمانيا كثيرا على الطاقة الروسية.

وقال وزير المالية الاتحادي كريسيان ليندنر/ الحزب الديمقراطي الحر/ إنه لا ينبغي إغلاق النقاش حول العودة إلى الطاقة النووية.

وما تزال محطات الطاقة النووية إيسار 2، وإمسلاند، ونيكرفيستهايم 2 متصلة بالشبكة الألمانية للطاقة، ومن المقرر إغلاقها بنهاية العام.

ورفض سياسيو حزب الخضر في مجلس الوزراء والمستشار أولاف شولتس / الحزب الاشتراكي الديمقراطي/ تمديد شروط عمر تشغيل هذه المحطات على أساس ما ترتب من آثار الغزو الروسي لأوكرانيا.