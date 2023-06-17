يؤدي غدا الأحد، 783025 طالبا وطالبة، من بينهم 276211 طالبا وطالبة بالشعبة الأدبية، و391671 طالبا وطالبة بالشعبة العلمية (علوم) و98658 طالبا وطالبة بالشعبة العلمية (رياضيات) امتحان اللغة العربية في أول أيام امتحانات المواد الأساسية.

ويبلغ عدد لجان النظام والمراقبة 11 لجنة بكل قطاع على مستوى الجمهورية، وعدد لجان سير الامتحان 2098 لجنة بكل قطاع على مستوى الجمهورية.

وكانت امتحانات الدور الأول للثانوية العامة قد انطلقت يوم الاثنين الماضي في المواد الدراسية غير المضافة للمجموع، حيث أدى الطلاب الامتحانات مواد التربية الدينية والتربية الوطنية، والاقتصاد والإحصاء.