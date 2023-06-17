عمل مكثف لصناع فيلم «ليه تعيشها لوحدك؟» استعدادا لتصويره أوائل يوليو المقبل

يعقد صناع فيلم "ليه تعيشها لوحدك؟"، جلسات عمل مكثفة حاليا، لحسم بعض الأسماء المشاركة والتفاصيل الخاصة بأحداث العمل، استعدادا لانطلاق تصوير مشاهد الفيلم، أوائل يوليو المقبل.

واستقر المخرج حسام الجوهري، على عدد من مناطق التصوير، ويقوم حاليا بالإشراف على التجهيزات والديكورات الخاصة بالمشاهد الأولى لفيلم "ليه تعيشها لوحدك؟"، والذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي، ويعد تحديا جديدا للنجم شريف منير بعد نجاح فيلمه الأخير "يوم ١٣"، والذي حققا نجاحا جماهيريا كبيرا عند طرحه مؤخرا في دور العرض السينمائي.

فيلم "ليه تعيشها لوحدك؟" من تأليف أحمد عزيز وإخراج حسام الجوهري، وبطولة شريف منير، خالد الصاوي، سلمي أبوضيف، إلى جانب مجموعة من الفنانين الشباب.

كما يستعد الفنان شريف منير لتصوير عمل درامي جديد باسم "قائمة الأمنيات" من إخراج طارق رفعت، بعد إجازة عيد الأضحى، وتدور أحداثه في ٣٠ حلقة في إطار اجتماعي مشوق.