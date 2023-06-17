وكيله: «كولر يعمل مع إدارة الأهلي على ضم صفقات قوية»

كشف دينو لامبرتي، وكيل مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي، عن خطة السويسري لدعم صفوف الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وقال لامبرتي في تصريحات تليفزيونية: «بالتأكيد كل مدرب يسعى لضم أفضل الصفقات لفريقه، وكولر يخطط لهذا الأمر في الوقت الحالي».

وأضاف: «ما أعرفه أن كولر يعمل مع إدارة الأهلي حاليًا على إتمام بعض الصفقات، بعيدًا عن كونه يمتلك لاعبين جيدين في الفريق».

وتابع: «كولر سعيد مع الأهلي ويشعر بارتياح كبير، وهو ما ينطبق على العديد من المدربين السابقين الذين يرون أن منظومة القلعة الحمراء تشبه الأندية الأوروبية، وتساعد على النجاح والاستقرار».

وأتم: «تعثر الأهلي في بداية مشواره الإفريقي؟.. أمر طبيعي أن تواجه الفرق الكبيرة بعض الهزائم، ولكن في نهاية الأمر حقق اللقب».