 وكيله: «كولر يعمل مع إدارة الأهلي على ضم صفقات قوية» - بوابة الشروق
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وكيله: «كولر يعمل مع إدارة الأهلي على ضم صفقات قوية»

محمد عاطف
نشر في: السبت 17 يونيو 2023 - 2:04 ص | آخر تحديث: السبت 17 يونيو 2023 - 2:04 ص

كشف دينو لامبرتي، وكيل مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي، عن خطة السويسري لدعم صفوف الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وقال لامبرتي في تصريحات تليفزيونية: «بالتأكيد كل مدرب يسعى لضم أفضل الصفقات لفريقه، وكولر يخطط لهذا الأمر في الوقت الحالي».

وأضاف: «ما أعرفه أن كولر يعمل مع إدارة الأهلي حاليًا على إتمام بعض الصفقات، بعيدًا عن كونه يمتلك لاعبين جيدين في الفريق».

وتابع: «كولر سعيد مع الأهلي ويشعر بارتياح كبير، وهو ما ينطبق على العديد من المدربين السابقين الذين يرون أن منظومة القلعة الحمراء تشبه الأندية الأوروبية، وتساعد على النجاح والاستقرار».

وأتم: «تعثر الأهلي في بداية مشواره الإفريقي؟.. أمر طبيعي أن تواجه الفرق الكبيرة بعض الهزائم، ولكن في نهاية الأمر حقق اللقب».


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