واشنطن تعلق على حل مجلس الحرب الإسرائيلي: نتعامل مع نتنياهو فقط

بعدما أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاثنين، وزراء حكومته إلغاء مجلس الحرب في وقت يضغط فيه حلفاؤه للانضمام إليه، أكد منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، أن تعامل بلاده سيكون فقط مع نتنياهو فقط.

وأضاف كيربي، للصحفيين، اليوم الاثنين، أن واشنطن لا تريد تصعيدا أو جبهة ثانية للحرب في إسرائيل، في إشارة منه إلى التوتر شمالا مع حزب الله في لبنان، وفقاً لقناة العربية الإخبارية.

وجاء هذا الإعلان بعدما أبلغ نتنياهو الاثنين، وزراء حكومته إلغاء مجلس الحرب في وقت يضغط فيه حلفاؤه للانضمام إليه، وفق مسئول إسرائيلي.

كما أعلن المسئول أن هذه الخطوة أتت بعد أن طالب وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، بالانضمام إلى الحكومة، وطلب وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بحلها.

وكانت حكومة الحرب تشكلت بعد انضمام حزب "الوحدة الوطنية" برئاسة بيني جانتس إلى حكومة الطوارئ في 11 أكتوبر الماضي، بعد هجوم حركة حماس في السابع من أكتوبر.

وضمت إضافة إلى نتنياهو وجانتس، وزير الدفاع يوآف جالانت، وغادي آيزنكوت ووزير الشئون الاستراتيجية رون ديرمر وزعيم حزب "شاس" أرييه درعي كأعضاء مراقبين.