بوتين يهنئ فون ديرلاين بانتخابها رئيسة المفوضية الأوروبية ويؤكد الاستعداد للحوار

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أورسولا فون ديرلاين بانتخابها رئيسة للمفوضية الأوروبية ، مؤكدا استعداد بلاده للحوار البناء مع الاتحاد الاوروبي حول القضايا الحيوية.

وذكر بيان للكرملين اليوم الأربعاء، أن الرئيس الروسي أعرب أيضا عن ثقته في أن الخبرة السياسية الغنية والمكانة الدولية التي تتمتع بها أورسولا فون دير لاين، ستسهم في العمل البناء للمفوضية الأوروبية، وستعمل أيضا على استعادة شراكة متساوية ومتبادلة المنفعة بين الاتحاد الأوروبي وروسيا.

وأضاف الرئيس الروسي أن موسكو مستعد لإجراء حوار بناء مع الاتحاد الأوروبي بشأن القضايا الرئيسية.