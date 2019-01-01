تسليم جوائز التميز الإعلامى العربي تحت شعار «القدس في عيون الإعلام»

تم خلال أعمال الدورة الخمسين لمجلس وزراء الإعلام العرب اليوم الأربعاء، تكريم الفائزين في الدورة الرابعة لجائزة التميز الإعلامي العربي تحت شعار "القدس في عيون الإعلام"، حيث تم تسليم الجوائز وشهادات التكريم لعدد من الشخصيات والمؤسسات الإعلامية العربية المتميزة التي دعمت قضية القدس إعلاميًا، وجاءت أغلبيتها لصالح شخصيات فلسطينية.

قام بتسليم الجوائز وزير الإعلام السعودي تركي الشبانة والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

والجوائز عبارة عن أفضل مؤسسة إعلامية عربية قدمت أعمالاً تدعم القدس فاز بها تليفزيون دولة فلسطين، وثانيا أفضل شخصية إعلامية قدمت أعمالاً تدعم القدس فازت بها الإعلامية الفلسطينية كريستين ريناوي والإعلامي العراقي محمد سلمان الونداوي، والإعلامي الفلسطيني محمد عبد ربه، وثالثا أفضل مقال صحفي حول عروبة مدينة القدس وفاز بها بلاب غيث كسواني، ومحمود أبو الهيجاء، ورابعا أفضل برنامج إذاعي حول مدينة القدس فازت به إذاعة صوت العرب من مصر وإذاعة سلطنة عمان، وشبكة أبو ظبي الإذاعية، وخامسًا أفضل برنامج تليفزيوني حول مدينة القدس، وفاز به تليفزيون دولة فلسطين عن برنامج (صباح الخير يا قدس).

وسادسًا فاز موقع الهيئة العامة للإذاعة والتليفزيون الفلسطيني بأفضل موقع إلكتروني عربي يخصص مساحة خاصة لدعم مدينة القدس، وسابعا فاز فيلم (القدس تاريخ وقضية) كأفضل فيلم قصير توثيقي حول القدس من تليفزيون عدن باليمن، وفيلم (في سياق آخر) لوكالة الأنباء الفلسطينية، وفيلم (قلب العرب) لشبكة الإعلام العراقي، وثامنًا أفضل صورة فوتوغرافية حول مدينة القدس والانتهاكات الإسرائيلية وكان عنوان الصورة (القدس..طفل ينظر إلى المسجد الأقصى من نافذة المدرسة العُمرية) لوكالة الأنباء الفلسطينية.