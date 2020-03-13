مرسيدس يفرض تفوقه في التجربة الأولى لسباق فورمولا وان المجري

حقق لويس هاميلتون وفالتيري بوتاس سائقا فريق مرسيدس أفضل زمنين اليوم الجمعة في التجربة الحرة الأولى لسباق الجائزة الكبرى المجري المقرر بعد غد الأحد ضمن منافسات بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1، كما قدم فريق ريسينج بوينت المزيد من العروض القوية.

وحقق هاميلتون، حامل لقب بطولة العالم، أفضل زمن للفة على مضمار هنجارورينج البالغ طوله 4381 مترا، مسجلا دقيقة واحدة و003ر16 ثانية، وتلاه زميله بوتاس في المركز الثاني بفارق 086ر0 ثانية.

ويتصدر بوتاس الترتيب العام لفئة السائقين ببطولة العالم أمام هاميلتون، بعد أن توج كل من السائقين بواحد من السباقين اللذين أقيما بالنمسا قبل أيام في افتتاح بطولة العالم، وذلك بدون حضور جمهور بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) التي أجلت انطلاقة بطولة العالم لفترة طويلة.

ويخضع فريق ريسينج بوينت للتحقيقات بشأن التشابه الكبير لسيارة الفريق مع سيارة مرسيدس لعام 2019، وقد تعزز تركيز المنافسين على التحقيقات، مع نجاح الفريق في تسجيل ثالث ورابع أفضل زمن بالتجربة الأولى اليوم عن طريق سائقيه سيرجيو بيريز ولانس سترول، على الترتيب.

ويصارع بيريز بقوة من أجل الاحتفاظ بمكانه في الفريق في الموسم المقبل، وسط ما يتردد حول أن الفريق يجري محاثات مع سيبستيان فيتيل، المتوج بطلا للعالم أربع مرات، والذي يرحل عن فريق فيراري بنهاية الموسم الجاري.

وأحرز بيريز اليوم المركز الثالث بفارق 527ر0 ثانية خلف هاميلتون، وتلاه سترول في المركز الرابع بفارق أقل من ثانية واحدة.

وكان فيراري قد واجه بداية كارثية لمشواره في الموسم خلال سباقي النمسا، لكنه حقق تطورا في الجولة الأولى من التجارب الحرة وحقق المركزين السادس والسابع عن طريق فيتيل وتشارلز لوكلير، على الترتيب، بينما جاء دانييل ريتشاردو سائق رينو في المركز الخامس.

وسجل ماكس فيرستابن ثامن أفضل زمن بينما أخفق بيير جاسلي سائق ألفا توري في دخول القائمة، وقد أعلنت هوندا، التي تمد الفريق بالمحركات" أن وحدة الطاقة في سيارة جاسلي شهدت خللا في البيانات المسجلة.

وتساقطت أمطار خفيفة خلال التجارب الحرة، وهو ما قد يشير إلى معاناة السائقين من الأمطار خلال منافسات السباق المجري.

وتقام الجولة الثانية من التجارب الحرة في وقت لاحق اليوم الجمعة بينما تقام التجارب الرسمية التأهيلية غدا السبت لحسم مراكز انطلاق السائقين في سباق الأحد.

وتجدر الإشارة إلى أن هاميلتون يحمل الرقم القياسي للسباق المجري بالفوز به سبع مرات، وقد فاز به ثلاث مرات خلال آخر أربعة أعوام.