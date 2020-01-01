حصلت "الشروق" على أسماء القائمة الانتخابية الموحدة بقطاع غرب الدلتا.

وشملت القائمة عن محافظة الإسكندرية: محمد رشاد عثمان، حزب مستقبل وطن، ومحمد صبرى محمد أبو إبراهيم، حزب مستقبل وطن، وإيهاب محمد محمود أبو كيلة، حزب مستقبل وطن، وأحمد شعبان حسين، حزب التجمع، وباهر محمد أمين غازي، حزب الشعب الجمهوري، وهند محمد ممدوح حنفي، حزب مستقبل وطن، ودينا محمد هلالي، حزب الحرية المصري.

بالإضافة إلى إسماعيل علام سلطان حسن، حزب مستقبل وطن عن محافظة مطروح، ومحمد وجيه عبدالله خالد، حزب مستقبل وطن، ووليد محمود إبراهيم الشرمة، حزب مستقبل وطن، ومحمد أشرف محمود حلمي الصيرفي، حزب مستقبل وطن، وسمير السيد أحمد قاسم، حزب مستقبل وطن، ووجيه رشدى يس سنبل، حزب مستقبل وطن، وإبراهيم محمد أسماعيل ضيف الله، حزب الوفد وماري جميل نعمة الله داود، حزب مستقبل وطن.

