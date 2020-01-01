حصلت "الشروق" على أسماء القائمة الانتخابية الموحدة بقطاع غرب الدلتا.
وشملت القائمة عن محافظة الإسكندرية: محمد رشاد عثمان، حزب مستقبل وطن، ومحمد صبرى محمد أبو إبراهيم، حزب مستقبل وطن، وإيهاب محمد محمود أبو كيلة، حزب مستقبل وطن، وأحمد شعبان حسين، حزب التجمع، وباهر محمد أمين غازي، حزب الشعب الجمهوري، وهند محمد ممدوح حنفي، حزب مستقبل وطن، ودينا محمد هلالي، حزب الحرية المصري.
بالإضافة إلى إسماعيل علام سلطان حسن، حزب مستقبل وطن عن محافظة مطروح، ومحمد وجيه عبدالله خالد، حزب مستقبل وطن، ووليد محمود إبراهيم الشرمة، حزب مستقبل وطن، ومحمد أشرف محمود حلمي الصيرفي، حزب مستقبل وطن، وسمير السيد أحمد قاسم، حزب مستقبل وطن، ووجيه رشدى يس سنبل، حزب مستقبل وطن، وإبراهيم محمد أسماعيل ضيف الله، حزب الوفد وماري جميل نعمة الله داود، حزب مستقبل وطن.