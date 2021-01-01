تعادل سلبي بين الأهلي وكايزر تشيفز فى الشوط الأول

تعادل الأهلي مع نظيره كايزر تشفيز سلبيا فى الشوط الأول فى نهائي دوري أبطال افريقيا والمقامة على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

سيطر الأهلي على مجريات اللعب في الشوط الأول، واستحوذ بشكل كامل على وسط الملعب ولاحت له أكثر من فرصة لكنها لم تكتمل نتيجة للتسرع وعدم إتقان اللمسة الأخيرة، وسط تمركز دفاعي لفريق كايزر تشيفز، الذي اعتمد على الهجمات المرتدة، التي لم تشكل خطورة على مرمى الأهلي، مستخدمًا العنف المفرط لينال اللاعب هابي ماشياني البطاقة الحمراء بعد تدخله مع أكرم توفيق.

الشوط الأول:

انطلقت المباراة بدوافع قوية وبحماس من الفريقين للسيطرة على وسط الملعب، وسعى الأهلي من البداية إلى الاختراقات من الناحية اليسرى عن طريق علي معلول، مع استغلال تحركات محمد شريف في العمق الهجومي، وسط تمركز دفاعي قوي لصخرتي الوسط عمرو السولية وحمدي فتحي، التي تحطمت عليها المناوشات الهجومية للفريق الجنوب إفريقي.

وسط محاولات الأهلي الهجومية كاد محمد شريف يخطف الكرة من خطأ مدافع كايزر تشيفز إريك ماتوهو، عندما أعاد الكرة قصيرة لحارس المرمى دانييل أكبي، الذي تدخل بقوة وأنقذ الكرة قبل أن تصل إليها قدم محمد شريف.

مع الغزو الهجومي المبكر للأهلي ينال لاعب كايزر تشيفز بيرنارد باركر البطاقة الصفراء للخشونة، وسط سيطرة شبه كاملة للأهلي وصرامة في تنفيذ المهام الدفاعية والهجومية وفقًا لخطة موسيماني المدير الفني للأهلي.

وفي الدقيقة 16 يظهر محمد الشناوي حارس الأهلي في المشهد بتصديه لتصويبة سمير نوركوفيتش، في أول محاولات فريق كايزر تشيفز الهجومية، وبعدها ينقذ أيمن أشرف الكرة من هجمة مرتدة لفريق كايزر تشيفز قبل أن تصل للمهاجم نجكوبو، وبعدها ينال أيمن البطاقة الصفراء في الدقيقة 21 للخشونة.

في الدقيقة 24 كاد محمد مجدي أفشة يقص شريط المباراة من تمريرة عمرو السولية على حدود منطقة الجزاء لكن أفشة سدد فوق العارضة.

مع الوصول للدقيقة 35 يراوغ حسين الشحات ويهدي علي معلول تمريرة سحرية على حدود منطقة الجزاء، يتقدم معلول ويمرر عرضية صريحة في يد الحارس الجنوب إفريقي لتضيع الفرصة.



قبل نهاية الشوط تعرض محمد شريف للعرقلة من حارس المرمى، لكن الحكم لم يحتسب المخالفة ولم يلجأ بغرابة لتقنية الفيديو.



بعدها تعرض أكرم توفيق لخشونة مفرطة، ويتدخل الفار ليشهر الحكم البطاقة الحمراء للاعب كايزر تشيفز هابي ماشياني.

وواصل الأهلي تفوقه الهجومي وسيطرته على أحداث الشوط حتى أطلق الحكم صافرة النهاية بالتعادل بين الفريقين بدون أهداف.