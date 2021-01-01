حسن شاكوش يعتذر للملحن مدين بعد اتهامه بسرقة لحن «حاجة مستخبية»

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اعتذر مطرب المهرجانات حسن شاكوش، الملحن محمد مدين، بعدما قام شاكوش بإتهامه بسرقة لحن أغنية «حاجة مستخبية» التي قدمها المطرب محمد حماقي، من أغنية تركي، وقام شاكوش بسرقة اللحن وقدم به مهرجان «بنت الجيران».

وكتب شاكوش عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك، قائلا: «مساء الخير.. أنا طالع عشان أعتذر وأتأسف لأخويا وصديقي الملحن العبقري مدين.. أنا كنت فاهم غلط واتضحلي الحقيقة أن لحن أغنية حاجة مستخبية اللي من ابداعه فعلا مش زي منا كنت معتقد».

وأضاف شاكوش: «عشان كدة كان لازم أطلع وأدي الحقوق لأصحابها وأعتذر عن اللي صدر مني.. شكرا ليكم وأتمني محدش يزعل مني سواء الأستاذ محمد عاطف الشاعر الكبير أو الموزع الكبير أحمد إبراهيم أو الفنان الكبير محمد حماقي».